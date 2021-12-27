KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.