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Haber Giriş: 27 Aralık 2021 - 15:38 | 

KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 16 Aralık ve 22 Aralık tarihleri aralığında yapıldı. Adaylar tercihlerini KPSS-2021/10 tercih kılavuzuna göre tamamladılar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.' açıklamasında bulunmuştu. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

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KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
2KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
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Başkan Aygün açıklamasında, ‘16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.’ dedi.
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