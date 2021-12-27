KPSS 2021/10 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama
KPSS tercih sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri 16 Aralık ve 22 Aralık tarihleri aralığında yapıldı. Adaylar tercihlerini KPSS-2021/10 tercih kılavuzuna göre tamamladılar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.' açıklamasında bulunmuştu. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
KPSS tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
Başkan Aygün açıklamasında, ‘16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz.Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim.’ dedi.