KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2021/2 yerleştirme sonucu ekranı için gözler ÖSYM'de
KPSS-2021/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için 22 Aralık tarihinde başlayan KPSS tercihleri 29 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. Gözler şimdi ÖSYM.gov.tr ekranından yayınlanacak olan KPSS tercih sonuçlarında. Peki, KPSS-2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, yerleştirme başvurularını yapan kamu memuru adaylarının gündeminde yer almaya başladı. 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan KPSS'den (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) ) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış adaylar için başlayan KPSS-2021/2 tercihleri 29 Aralık'ta tamamlanacak. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası KPSS tercih sonuçları osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Ancak KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS-2021/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 7 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar ise 14 Ocak'ta açıklanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, KPSS tercih sonuçlarının 5 Ocak 2022 tarihinde ilan edilmesi ön görülüyor.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.