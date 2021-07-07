KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS-2021/1 tercih tarihleri için son günler
KPSS tercihleri için son günlere girildi. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılan tercihlerin ardından gerçekleşecek. 1-8 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından adaylar tercih sonuçlarını bekleyecekler. Tercih sıralaması ve KPSS ortaöğretim, lisans, ön lisans puanları göz önüne alınarak yerleştirme sonuçları yayınlanacak. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS-2021/1 tercihleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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KPSS-2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme gelmeye başladı. Bu yıl 1 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri 8 Temmuz tarihinde sona erecek. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Ancak tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil .
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2021/1 tercihleri 8 Temmuz'da bitecek. Ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemleri için tercihleri değerlendirmeye alacak. Tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
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Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
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KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.