KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2022/4 tercihlerinde son gün yaklaşıyor!

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Bakanlığa postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.