KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS-2022/4 tercihlerinde son gün yaklaşıyor!

KPSS-2022/4 tercih kılavuzu ile tercih işlemleri alınmaya devam ediyor. KPSS 2022/4 tercihleri 4 Mart ve 10 Mart tarihleri aralığında yapılacak. 2020 KPSS puanlarının dikkate alınacağı tercih işlemleri sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamaları için tercih başvuruları değerlendirilecek. KPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
KPSS 2022/4 tercihleri 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 10 Mart 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacak.
KPSS 2022/4 tercih kılavuzuna göre işlem yapmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.
KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak daha önce KPSS-2021/7 tercihleri 21 Ekim ve 26 Ekim tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar ise 17 Kasım 2021 tarihinde ilan edilmişti. Daha önceki tercih işlemleri dikkate alındığında KPSS 2022/4 yerleştirme sonuçlarının en geç 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve Bakanlığa postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.