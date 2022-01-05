KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS-2021/2 sonuç sorgulama ekranı ÖSYM. gov.tr'de olacak!
KPSS tercih sonuçları için beklentiler 5 Ocak 2022 tarihi ile beraber arttı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için 22-29 Aralık tarihlerinde alınan KPSS-2021/2 yerleştirme sonucu için gözler yapılacak duyurulara çevrildi. Puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek adayların lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS puanları ayrı ayrı değerlendirilecek. KPSS tercih sonuçları ÖSYM.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bilgiler.
KPSS-2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu son gelişmeler ile tercih yapan adaylar tarafından takip ediliyor. ÖSYM tarafından 22-29 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS tercih sonuçları için adayların beklentileri ocak ayının ilk haftasına yöneldi. osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak yerleştirme sonuçlarının bu hafta ilan edilmesi ön görülüyor.
KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS-2021/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen yıl tercih işlemleri 7 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar ise 14 Ocak'ta açıklanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önünde bulundurulursa, KPSS tercih sonuçlarının 5 Ocak 2022 tarihinde ilan edilmesi ön görülüyor.
TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.