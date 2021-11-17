KPSS tercih sonuçları açıklandı! KPSS 2021/7 yerleştirme sonuçları sorgulama
KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Adaylar, KPSS-2021/7 tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirmişlerdi. Peki, KPSS-2021/7 tercih sonuçları nereden öğrenilir?
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KPSS 2021/7 tercih sonuçları açıklandı. KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercihler 21 Ekim ve 26 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren ulaşabiliyorlar. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
21 – 26 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonucunun incelemesini isteyen adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.). Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.