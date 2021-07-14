KPSS tercih sonuçları açıklandı KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuç sorgulama ekranı ÖSYM. gov.tr
KPSS tercih sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. 1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS tercihlerinin sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulanacak. KPSS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile öğrenilecek. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda "KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadeleri kullanıldı. İşte, KPSS-2021/1 tercih sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.
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Kamuda çalışmak isteyen adaylar 1-8 Temmuz tarihleri arasında KPSS tercih işlemlerini gerçekleştirmişti Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar KPSS tercih sonuçlarını bekliyordu. Beklenen duyuru geldi. ÖSYM KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Adaylar, KPSS yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor. KPSS tercih sonuçlarına göre toplam 70 bin kişi tercih yaparken, yerleşen sayısı 1.020 oldu.
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ÖSYM KPSS SONUÇ DUYURUSU
01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.