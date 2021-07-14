Gündem Haber Giriş: 14 Temmuz 2021 - 18:16 | 14 Temmuz 2021 - 18:17

KPSS tercih sonuçları açıklandı KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuç sorgulama ekranı ÖSYM. gov.tr

KPSS tercih sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. KPSS-2021/1 tercih (yerleştirme) sonuçları 14 Temmuz 2021 tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. 1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan KPSS tercihlerinin sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulanacak. KPSS tercih sonuçları aday T.C kimlik numarası ile öğrenilecek. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda "KPSS-2021/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadeleri kullanıldı. İşte, KPSS-2021/1 tercih sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili detaylar.