KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM KPSS 2020 tercih kılavuzunda
KPSS tercih kılavuzu her tercih döneminde ÖSYM tarafından yayımlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada personel alımı ile ilgili, ‘Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran- 22 Haziran arasında yapabilecek. dedi. Peki KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
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Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu araştırılan konular arasında yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 16 Haziran ve 22 Haziran tarihleri aralığında alınacağının duyurulmasının ardından gözler KPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Henüz kılavuz yayımlanmadı. İşte detaylar…
KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklama yapılmasının ardından kılavuz haberimiz içerisine eklenecektir.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti. Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti. Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi. Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti: "İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."