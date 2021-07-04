KPSS tercih ekranı: KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman bitecek, başvuru ücreti ne kadar? İşte kılavuz bilgisi
KPSS tercih ekranı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamuda memur olmak isteyen adayların başvurularını yapacağıKPSS 2021/1 tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda, adayların 2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Ön Lisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerektiği bildirildi. Kamu kadrolarına yerleşecek olan adayların tercih kılavuzundaki bilgileri esas almaları gerekecek. Peki, KPSS 2021/1 tercihleri ne zaman bitecek, başvuru ücreti ne kadar? İşte, KPSS tercih ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KPSS 2021/1 tercihlerileri 1 Temmuz itibariyle başladı. Kamuda personel olarak atanmayı bekleyen adaylar bu yılın ÖSYM takvimine göre KPSS-2021/1 tercihlerini 8 Temmuz'a kadar gerçekleştirecekler. Tercih sonuçlarına göre "Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme" atamaları ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS tercih ücreti 25,00 TL olacak. Bu ücret ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı veya banka kartı ile yatırılacak.
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KPSS 2021/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.
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TERCİH ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
Adaylar, tercihlerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartı ile yerleştirme ücretini (25,00 TL) yatıracaklardır. Yerleştirme ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 9 Temmuz 2021 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 9 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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Bu süre içinde yerleştirme ücretini yatırmayan adayların bu yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak, sistemden Silinecek, bu tercihler yerleştirme işlemine alınmayacaktır. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.