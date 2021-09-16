KPSS taban puanları ve branş sıralaması 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS puanları
KPSS taban puanları ve branş sıralaması, sonuçların açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. KPSS’ye giren adaylar memur olmak için istenilen puanları almaya çalışıyorlar. Ayrıca branş sıralamasına bakarak diğer adayların kaç puanla hangi bölümlere girdiklerini öğrenmek istiyorlar. Peki, 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması ne zaman açıklanır?
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KPSS taban puanları için heyecan giderek artıyor. KPSS’ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından branş sıralamalarını da beklemeye başladılar. Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmuyor. Adaylara kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.
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KPSS TABAN PUANLARI VE BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS taban puanları ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı.
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.