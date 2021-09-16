MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS taban puanları ve branş sıralaması 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS puanları
GeriGündem KPSS taban puanları ve branş sıralaması 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS puanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 09:30 | 

KPSS taban puanları ve branş sıralaması 2021 ne zaman açıklanır? ÖSYM KPSS puanları

KPSS taban puanları ve branş sıralaması, sonuçların açıklanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. KPSS’ye giren adaylar memur olmak için istenilen puanları almaya çalışıyorlar. Ayrıca branş sıralamasına bakarak diğer adayların kaç puanla hangi bölümlere girdiklerini öğrenmek istiyorlar. Peki, 2021 KPSS taban puanları ve branş sıralaması ne zaman açıklanır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

KPSS taban puanları için heyecan giderek artıyor. KPSS’ye giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından branş sıralamalarını da beklemeye başladılar. Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmuyor. Adaylara kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan tanıyor.

2KPSS TABAN PUANLARI VE BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR

KPSS TABAN PUANLARI VE BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS taban puanları ve branş sıralamaları henüz açıklanmadı.

strong> GEÇTİĞİMİZ YILIN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3BRANŞ SIRALAMASI NEDİR

BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi