Gündem Haber Giriş: 07 Ağustos 2021 - 09:30 | 07 Ağustos 2021 - 09:30

KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? ÖSYM KPSS sonuç tarihini paylaştı

KPSS 2021 oturumları devam ederken sınavda çıkan sorular ve cevaplara yönelik araştırmalar da hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise bugün ve 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından bildirilen KPSS sonuç tarihi...