KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? ÖSYM KPSS sonuç tarihini paylaştı
KPSS 2021 oturumları devam ederken sınavda çıkan sorular ve cevaplara yönelik araştırmalar da hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür), Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumları geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti. KPSS Alan Bilgisi Sınavları ise bugün ve 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından bildirilen KPSS sonuç tarihi...
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KPSS oturumları alan bilgisiyle devam ediyor. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumunda (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) adaylar, kendilerine çoktan seçmeli yöneltilen 120 soruyu 150 dakikada çözecek. Saat 14.45'teki KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumunda (Hukuk, İktisat, Maliye) adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek. KPSS'de ter döken adaylar bir yandan da soru ve cevapların yanı sıra sonuç tarihini araştırıyor.
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ÖSYM genel olarak düzenlediği sınavların soru-cevap duyurusu sınav tarihinden kısa bir süre sonra adayların erişimine açılıyor. KPSS soru ve cevap anahtarlarının ÖABT oturumunun tamamlanması ardından yayınlanması bekleniyor.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.