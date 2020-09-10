KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 cevap anahtarıyla ilgili son dakika duyurusu
KPSS soru ve cevapları için bekleyiş devam ederken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika açıklama geldi .Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 2020 KPSS Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri cevap anahtarının KPSS Alan Bilgisi oturumlarıyla beraber açıklanacağı bildirildi. Netleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar şimdi 2020 KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 KPSS soru ve cevapları ile ilgili detaylar.
KPSS ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri yanıt buldu. KPSS 2020 soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana araştırılıyor. KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı KPSS açıklamasıyla net tarihi duyurdu. Aygün, KPSS lisans genel yetenek, genel kültür sınav soru ve cevaplarının alan bilgisi sınavının ardından tüm KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağını açıkladı.
Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
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Değerli KPSS Adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
KPSS SORU DAĞILIMI
KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi.
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