KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 cevap anahtarıyla ilgili son dakika duyurusu

KPSS ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri yanıt buldu. KPSS 2020 soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana araştırılıyor. KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı KPSS açıklamasıyla net tarihi duyurdu. Aygün, KPSS lisans genel yetenek, genel kültür sınav soru ve cevaplarının alan bilgisi sınavının ardından tüm KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağını açıkladı.



Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.