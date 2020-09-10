MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 cevap anahtarıyla ilgili son dakika duyurusu
GeriGündem KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 cevap anahtarıyla ilgili son dakika duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 18:37 | 

KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 cevap anahtarıyla ilgili son dakika duyurusu

KPSS soru ve cevapları için bekleyiş devam ederken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika açıklama geldi .Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 2020 KPSS Genel Yetenek/Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri cevap anahtarının KPSS Alan Bilgisi oturumlarıyla beraber açıklanacağı bildirildi. Netleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar şimdi 2020 KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 KPSS soru ve cevapları ile ilgili detaylar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri yanıt buldu. KPSS 2020 soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı geride bıraktığımız hafta sonundan bu yana araştırılıyor. KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya üzerinden yaptığı KPSS açıklamasıyla net tarihi duyurdu. Aygün, KPSS lisans genel yetenek, genel kültür sınav soru ve cevaplarının alan bilgisi sınavının ardından tüm KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağını açıkladı.

Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

2
Abone Olgoogle-news

KPSS SORU DAĞILIMI

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi.

3
Abone Olgoogle-news

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim’de ÖSYM üzerinden erişime açılacak. Adaylar KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

4
Abone Olgoogle-news

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

5KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK
Abone Olgoogle-news

KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi