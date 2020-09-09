KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de
KPSS soruları ve cevapları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans oturumları 2020 yılında 6 Eylül’de başladı. Adaylar genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına girdiler. Sınava giren adaylar, heyecanla kaç puan alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Peki KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar…
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KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapıldı. Başvurularını belirtilen tarihler aralığında tamamlayan adaylar sınavlara girdiler. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların 22 Ekim’de erişime açılacağı duyuruldu. Şimdi gözler KPSS soruları ve cevaplarında. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan sınavın soruları 16 Temmuz’da yayımlanmıştı.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.