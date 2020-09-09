KPSS soruları ve cevapları 9 Eylül Çarşamba günü açıklanacak mı? ÖSYM beklentisi devam ediyor!
KPSS soruları yayımlandı mı? ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS soruları ve cevapları için beklenti devam ediyor. Hafta sonu katılım gösterdikleri sınavdan nasıl bir başarı elde ettiklerini ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS soruları ve cevapları aracılığıyla öğrenebilecek olan adaylar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden bu konudaki sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, KPSS soruları ve cevapları 9 Eylül Çarşamba günü yayımlanacak mı? İşte, adayların 3 gündür merakla beklediği KPSS soruları ve cevapları duyurusu hakkında bazı detaylar
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2020 Lisans KPSS'nin ilk oturumları tamamlandı. Memur adaylarının katılımıyla gerçekleşen sınavda, adaylar kendilerine verilen 120 soruya cevap aradı. Sonuçları analiz etmek isteyen pek çok kişi, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusuyla konuya cevap almaya odaklandı. Peki, KPSS 2020 soruları ne zaman yayımlanacak?
KPSS soruları ve cevap anahtarı, 2020 lisans sınavına giren yüz binlerce adayın gündemindeki sorulardan birisi olmaya devam ediyor. KPSS 2020 soruları ve cevapları ile henüz akıllarından silinmemiş olan cevaplarını bir kez daha gözden geçirecek olan adaylar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.
KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN ÖSYM'NİN DUYURUSU BEKLENİYOR
KPSS soruları ve cevapları, 6 Eylül Pazar günü sınava giren binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Kimi adayın zor kimi adayın ise tam aksine kolay olarak nitelendirdiği KPSS 2020 sınavı için beklenti sorular ve cevap anahtarı kitapçığının yayımlanacağı ana çevrildi. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgisi testlerinde yapmış olduğu işaretlemelerin doğru olup olmadığını görüntüleyebilecek olan adaylar, KPSS sorular ve cevaplar ekranını merakla bekliyor.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS soruları ve cevap anahtarı için heyecan dolu bekleyiş başladı.
Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans sınavının ardından sorular ve cevaplar, 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.
Bu bilgiler dahilinde KPSS soruları ve cevapları için duyurunun 9 Eylül tarihinde yapılması beklenebilir.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.