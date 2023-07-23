Kamu kurumlarında memur olmak isteyenler için KPSS Lisans oturumları düzenleniyor. Tüm adayların girmesinin zorunluğu olan KPSS GY GK testi Pazar günü başlayacak. Öğleden sonra ise eğitim bilimleri testi düzenlenecek. 2023-KPSS genel yetenek genel kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın ardından ise KPSS soruları ve cevap anahtarı osym.gov.tr'den görüntülenebilecek. 2023 KPSS Lisans cevap anahtarı PDF indirme ekranında olacak. Peki, KPSS Lisans soruları ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? KPSS A grubu (GY GK, Eğitim Bilimleri) testi soruları ve cevap anahatarı ne zaman yayınlanacak, açıklandı mı? İşte 2023 KPSS Lisans cevap anahtarı PDF indirme ekranı...