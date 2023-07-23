KPSS GK- GY, EĞİTİM BİLİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 23 Temmuz’da düzenlenecek.
Genel yetenek genel kültür testi saat: 10.15’te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Sınavda 120 soru sorulacak. Bu sınav 12.25'te sona erecek.
Eğitim bilimleri testi 14:45’te başlayacak ve 100 dakika boyunca devam edecek. Sınavda 80 soru sorulacak. Bu sınav 16.25'te sona erecek.