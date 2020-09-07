KPSS soruları ne zaman yayınlanır? 2020 Lisans KPSS cevap anahtarı bekleniyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS Lisans oturumlarının ilk etaplarının ardından, cevap anahtarlarının adayların erişimine açılmasına yönelik beklentiler tavan yaptı. Dünden bu yana sınav esnasında cevapladıkları soruların doğruluk durumunu teyit ederek puan hesaplaması yapmak isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
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Kamu Personel Seçme Sınavı (2020 KPSS) maratonu, 'Genel Kültür-Genel Yetenek' ve 'Eğitim Bilimleri' oturumuyla dün başladı. Farklı oturumlarda sınava katılım sağlayan yüz binlerce memur adayı, gelecek hafta yapılacak alan sınavlarının öncesinde şimdi de cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağını araştırıyor. İşte, 2020 Lisans KPSS cevap anahtarı hakkında ayrıntılar...
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KPSS MARATONU BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.
Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.
Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girdi. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.
Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenerek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrıldı ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Bu durumda olan adaylar, SMS ile sınavdan önce bilgilendirildi.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.
Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başladı.
81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başladı ve adaylar 80 soru için 100 dakika süre kullandı.
Sabah gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından düzenlenen KPSS Eğitim Bilimleri sınavının da tamamlanmasıyla KPSS'nin bugünkü tüm oturumları sona ermiş oldu.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru henüz gelmedi.
Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açılmıştı.
Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.