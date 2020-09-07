KPSS soruları ne zaman yayınlanır? 2020 Lisans KPSS cevap anahtarı bekleniyor!

KPSS MARATONU BAŞLADI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.



ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün verdiği bilgiye göre, sınavda koronavirüs salgınına karşı tedbirler alındı.



Buna göre, sınav öncesi binaların detaylı temizliği yapılarak dezenfekte edildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirdi.



Sınav görevlilerine maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de sınava girdi. Sınav görevlilerinin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edildi.



Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenerek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrıldı ve sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Bu durumda olan adaylar, SMS ile sınavdan önce bilgilendirildi.



Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.



Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başladı.



81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavı saat 14.45'te başladı ve adaylar 80 soru için 100 dakika süre kullandı.



Sabah gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavının ardından düzenlenen KPSS Eğitim Bilimleri sınavının da tamamlanmasıyla KPSS'nin bugünkü tüm oturumları sona ermiş oldu.



