KPSS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler KPSS 2020 lisans soruları ve cevap anahtarında
KPSS soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS’de lisans oturumları bugün başladı. Adaylar saat 10:15’te genel yetenek-genel kültür oturumuna başladılar. Lisans oturumlarına başvuran adayların tamamı bu oturuma girdi. Peki KPSS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar…
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1
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KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Lisans oturumuna başvuran adaylar ilk olarak genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Öğretmen olmak isteyen adaylar aynı gün eğitim bilimleri oturumuna da girecekler. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan sınavın soruları 16 Temmuz’da erişime açılmıştı.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.