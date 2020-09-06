KPSS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler KPSS 2020 lisans soruları ve cevap anahtarında

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.