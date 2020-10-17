KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte 2020 KPSS sonuç tarihi
KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. KPSS A Grubu ve B Grubu kadrolarında memur olmayı bekleyen adaylar, değerlendirmelerin tamamlanması ardından sonuçları öğrenebilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre 2020 KPSS sonuç tarihi…
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Kamu kurumlarında memur olmak için ön şartlardan olan KPSS'ye katılan yüz binlerce kişi, geçtiğimiz eylül ayında düzenlenen sınavın ardından sonuçlara odaklandı. KPSS 2020 lisans sınav sonuç tarihi ÖSYM’nin 2020 takvimiyle paylaşıldı. Bu yılın takvimine göre, KPSS lisan sınavı sonuçları ekim ayında erişime açılacak. KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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KPSS LİSANS SONUÇLARI DAHA ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?
ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği bazı sınavların sonuçlarını beklenen tarihten önce açıklamıştı. KPSS lisans sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.
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KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
ÖSYM'nin gerçekleştirdiği tüm sınavın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuruluyor. KPSS lisans sınavına katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.