KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM, KPSS 2021 sonuç tarihini duyurdu
KPSS sonuçları sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS lisans oturumları merkezi olarak düzenlendi. Başvuru yapan adaylar oturumlara girdiler. Sınav oturumlarına giren adaylar heyecanla sonuçları araştırmaya başladılar. KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte KPSS 2021 sonuç tarihi
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KPSS lisans sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından tarih açıklaması yapıldı. Merkezi olarak düzenlenen KPSS oturumlarına giren adaylar sonuçlarını eylül ayı içerisinde kurum tarafından belirtilen tarihte öğrenebilecekler. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sorgulayacaklar.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.