KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2021 Lisans KPSS sonuç takvimi

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlenmişti. İşte, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...