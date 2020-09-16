KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2020 Lisans KPSS sonuç tarihi!

Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu ve KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu ile 3. oturum geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumları da bir önceki hafta sona ermiş ve yoğun katılım olmuştu. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...