KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? İşte 2020 Lisans KPSS sonuç tarihi!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayınladı. Bu gelişmenin ardından, oturumlarının çoğu geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan lisan sınavına ilişkin sonuçlar gündeme gelmeye başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
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Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1. oturumu ve KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu ile 3. oturum geçtiğimiz hafta sonu tamamlandı. Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumları da bir önceki hafta sona ermiş ve yoğun katılım olmuştu. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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SONUÇ TARİHİ NETLEŞTİ
ÖSYM'den edinilen resmi bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim tarihinde erişime açılacak. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.
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KPSS ÖABT BEKLENİYOR
ÖSYM takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.