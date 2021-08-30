KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS sonuç tarihini duyurdu
KPSS sonuçları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde tarihler hakkında detaylı bilgi verildi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından yapılan açıklama
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KPSS lisans oturumuna giren adaylar sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Merkezi olarak düzenlenen sınava giren adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri beklemeye başlayacaklar. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre KPSS sonuçları eylül ayı içerisinde belirtilen tarihte açıklanacak.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.