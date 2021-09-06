KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, KPSS 2021 sonuçları için tarih verdi
KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Memur olmak için KPSS’ye giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih bildirildi. Adaylar alacakları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek ve atama sonuçlarını bekleyecekler. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS sonuçları 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Merkezi olarak düzenlenen sınav başvuruları 28 Mayıs ve 16 Haziran tarihleri aralığında alınmıştı. KPSS sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM eylül ayında açıklamanın yapacağını duyurdu ve ayın 16’sına işaret etti.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.