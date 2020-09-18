KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2020 lisans sonuç tarihini duyurdu
KPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS lisans oturumları 6 Eylül’de başladı. Adaylar ilk önce genel yetenek-genel kültür oturumuna, ardından aynı gün içerisinde eğitim bilimleri oturumuna girdiler. 12-13 Eylül’de ise alan bilgisi testleri yapıldı. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS sonuç tarihi
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KPSS sonuçlarını ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. KPSS lisans oturumlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde sonuçların ekim ayı içerisinde yayımlanacağını duyurdu ve tarihi açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.