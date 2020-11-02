KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ön lisans sonuç sorgulama ekranı osym.gov'da olacak!
KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 KPSS ön lisans sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından organize edilen ve memur olmak isteyen binlerce adayın katılım sağladığı KPSS sınavının sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. . ÖSYM 2020 sınav takviminde söz konusu sınavın değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. KPSS sonuçları T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulamaya açılacak. İşte, 2020 KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Memur olmak isteyenlerin merakla sorguladığı KPSS sonuçları için bekleyiş devam ediyor. KPSS sonuçları, Ön Lisans düzeyinde sınava giren ve alacağı puanı merakla bekleyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Memur olmak için KPSS sürecine dahil olan pek çok vatandaş, işaretledikleri soruların doğru ya da yanlışlığını, geçtiğimiz hafta yayımlanan KPSS Ön Lisans soru ve cevap kitapçığı üzerinden test etti. İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 26 Kasım tarihinde erişime açılacak. ÖSYM'nin iş yoğunluğuna göre sonuçları daha önce açıklaması halinde adaylar, sonuçları daha erken dönemde de öğrenme şansına sahip olacak.
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25 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.