KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları için geri sayım

KPSS lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde duyuruldu. Bu takvimde yer alan bilgilere göre KPSS lisans sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanacak. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, örneğin genel yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.