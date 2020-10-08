KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS lisans sonuçları için geri sayım
KPSS sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. Eylül ayında düzenlenen KPSS lisans oturumlarına giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu 6 Eylül'de yapıldı. Öğretmen olmak isteyen adaylar aynı gün düzenlenen eğitim bilimleri oturumuna ve daha sonra yapılan ÖABT'ye de girdiler. Alan sınavları ise bir sonraki hafta sonu gerçekleştirildi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre sonuç açıklanma tarihi
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KPSS lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde duyuruldu. Bu takvimde yer alan bilgilere göre KPSS lisans sonuçları ekim ayı içerisinde açıklanacak. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, örneğin genel yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama vestandart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.