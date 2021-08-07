KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için tarih belli oldu! Gözler ÖSYM'de

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.