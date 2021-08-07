KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları için tarih belli oldu! Gözler ÖSYM'de
KPSS sonuçları, 7 Ağustos'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleşen ilk oturumların ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında adaylar kendilerine yöneltilen sorulara yanıt aradı. Alan Bilgisi'nin 3. oturumu ise 8 Ağustos'ta gerçekleşecek. 2021 KPSS sonuçları sınavların tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler.
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KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu, sınav sonrası gündeme geldi. Kamuda görev almak isteyen adayların yıl boyunca çalışmalarını yürüttüğü KPSS’de Alan Bilgisi'nin ilk 2 oturumu tamamlandı. Sınav sonrası netlerini hesaplamaya çalışan adaylar, sınav sonuçları için yapılacak duyuruya kilitlendi. ÖSYM takvimine göre, KPSS Alan Bilgisi sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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8 AĞUSTOS KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
8 Ağustos'ta saat 10.15'te başlayacak KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumunda (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplayacak.