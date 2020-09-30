KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama
KPSS sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eylül ayında düzenlenen KPSS lisans oturumlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuç açıklanma tarihi belli oldu. Yayımlanan takvime ekim ayına işaret edildi. İşte KPSS sonuç açıklanma tarihi ile ilgili detaylar
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KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun ilgi görüyor. KPSS lisans oturumuna giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak. İşte ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuç tarihi
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.