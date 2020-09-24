KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama
KPSS sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek-genel kültür testi ile başladı. Sınav 6 Eylül’de düzenlendi. Aynı gün öğleden sonra eğitim bilimleri, 12-13 Eylül’de alan bilgisi testleri, 20 Eylül’de ise ÖABT yapıldı. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan sonuç açıklanma tarihi
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KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavlara giriyorlar. ÖSYM yayımladığı kılavuz içerisinde KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Adaylar puanlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.