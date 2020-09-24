KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 lisans sonuçları sorgulama

KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınavlara giriyorlar. ÖSYM yayımladığı kılavuz içerisinde KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Adaylar puanlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.