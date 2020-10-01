KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin verdiği sonuç tarihi
Eylül ayının ortalarında lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınavın ardından KPSS sonuçları için beklentiler devam ediyor. B grubu kadrolarda yapılacak atamalar için sadece Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına giren adaylar haricinde kendi alanlarında atamalarının yapılmasını isteyen kişilerin dahil olduğu KPSS alan sınavı sonuçları da merakla beklenmeye devam ediliyor. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok vatandaşın merak ettiği KPSS sonuçları ile ilgili ÖSYM'den gelen açıklama detayları
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KPSS sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği tarih çerçevesinde adayların erişimine açılacak. 06-12-13 ve 20 Eylül tarihlerinde sınav salonlarında ter döken pek çok aday, en iyi puanı alabilmek için kendilerine tanınan süre zarfında doğru cevapları verebilmek için çaba gösterdi. Sınavdan belirli bir süre sonra sorular ve cevaplar üzerinde analizlerini yapan pek çok aday, KPSS sonuçları için beklentilerine başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminde yer alan o detaylar
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.
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KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
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KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.