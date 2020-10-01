KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin verdiği sonuç tarihi

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği tarih çerçevesinde adayların erişimine açılacak. 06-12-13 ve 20 Eylül tarihlerinde sınav salonlarında ter döken pek çok aday, en iyi puanı alabilmek için kendilerine tanınan süre zarfında doğru cevapları verebilmek için çaba gösterdi. Sınavdan belirli bir süre sonra sorular ve cevaplar üzerinde analizlerini yapan pek çok aday, KPSS sonuçları için beklentilerine başladı. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM takviminde yer alan o detaylar