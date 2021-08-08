KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS sonuç açıklanma tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları, bugün üç oturum olarak tamamlandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de KPSS sonuç tarihi gündeme gelen konu oldu. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS 2021 Lisans kapsamındaki oturumlar bir biri ardında sona ererken adaylar, sonuçların hangi gün ve saatte açıklanacağını öğrenmek istiyor. Haftalardır sınav için hazırlanan memur adayları, geride kalan oturumların ardından şimdi de sonuçlara odaklandı. İşte, KPSS sonuçlarında son durum...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
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KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.