KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS sonuç açıklanma tarihi

KPSS 2021 Lisans kapsamındaki oturumlar bir biri ardında sona ererken adaylar, sonuçların hangi gün ve saatte açıklanacağını öğrenmek istiyor. Haftalardır sınav için hazırlanan memur adayları, geride kalan oturumların ardından şimdi de sonuçlara odaklandı. İşte, KPSS sonuçlarında son durum...