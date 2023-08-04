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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM sınav takvimi!

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Sınav Sonuçları#Ösym#Kpss Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 01:32

KPSS sınav sonuç tarihi 2023 için geri sayım devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyenlerin katılım sağladığı 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. ÖSYM'nin sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı gün duyuruldu. Lisans ve ÖABT sınav sonuçlarıyla beraber KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları da aynı gün belli olacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Gözler şimdi 'KPSS sınav sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuç tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.

1/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları tarihi belli oldu mu İşte ÖSYM sınav takvimi

2023 Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ağustos ayının gelmesiyle adayların yoğunlaştığı konulardan oldu. Lisans ve Alan Bilgisi oturumları tamamlanırken süreç ÖABT sınavına geldi. Takvime göre KPSS ÖABT sınavı 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.Söz konusu sınav sonrası ÖSYM KPSS sınav puanı değerlendirme sürecine başlayacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Değerlendirme sonrası 2023 KPSS sınav sonuçları ilan edilecek. Peki, 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, KPSS sınav sonuç tarihi bilgisi.

2/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu personeli seçme sınavları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS lisans oturumlarının sonuçlarını aynı gün açıklanacak. Dolayısıyla sınav sonuçlarının açıklanması için ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

KPSS sınav sonuç ekranında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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3/5KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

4/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları tarihi belli oldu mu İşte ÖSYM sınav takvimi

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

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5/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023 KPSS (Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT) sınav sonuçları tarihi belli oldu mu İşte ÖSYM sınav takvimi

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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