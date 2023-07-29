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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? || 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları tarihi belli oldu! Gözler ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranında...

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Sınav Sonuçları#Ösym#KPSS Alan Bilgisi Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 01:34

KPSS sınav sonuçları 2023 için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde, KPSS ÖABT sınavı ise 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. 183 bin 252 adayın katılım sağlayacağı söz konusu sınav sonrası ÖSYM KPSS sınav puanı değerlendirme sürecine başlayacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Değerlendirme sonrası 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ilan edilecek. Öte yandan lisans KPSS sonuçları da KPSS ÖABT ve Alan Bilgisi sonuçlarının açıklandığı gün belli olacak. Peki, 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, KPSS sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar.

1/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK || 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları tarihi belli oldu Gözler ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranında...

KPSS Alan Bilgisi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. ÖSYM'nin sınav takviminde sınav sonuçlarının açıklanacağı gün duyuruldu. Lisans ve ÖABT sınav sonuçlarıyla beraber KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları da aynı gün belli olacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Peki, KPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu personeli seçme sınavları devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS lisans oturumlarının sonuçlarını aynı gün açıklanacak. Dolayısıyla sınav sonuçlarının açıklanması için ÖABT ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanması bekleniyor. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

KPSS sınav sonuç ekranında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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3/5KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

4/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK || 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları tarihi belli oldu Gözler ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranında...

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

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5/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK || 2023 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları tarihi belli oldu Gözler ÖSYM KPSS sınav sonucu sorgulama ekranında...

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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#KPSS Sınav Sonuçları#Ösym#KPSS Alan Bilgisi Sonuçları

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