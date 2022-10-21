Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI (21 EKİM TIKLA-ÖĞREN) Sonuçlar: 'osym.gov.tr'de'

Güncelleme Tarihi:

#Kpss Sonuçları#Kpss Sonuçları Sorgulama#Kpss Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 12:35

KPSS sonuçları açıklandı.... KPSS sonuçları 2022 ile lisans düzeyindeki binlerce aday, bir kamu kurumunda görev alabilmek için KPSS P1,P2,P3 gibi puan türlerinde tercih hakkına sahip olacak. Genel Kültür, Genel Yetenek ve alan sınavları olmak üzere farklı oturumlarla tamamlanan KPSS 2022, ilk sınavın iptal olması dolayısıyla tekrar edilmişti. Şimdi sonuçların açıklanması ile gözler sonuç ekranına çevrildi

1/4KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI (21 EKİM TIKLA-ÖĞREN) Sonuçlar: osym.gov.trde

KPSS sonuçları, her sene olduğu gibi yine ÖSYM'nin erişime açacağı sorgulama ekranı ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, KPSS P3 gibi puanların yanı sıra alan sınavlarında almış oldukları puanları da bu ekran üzerinden görüntüleyebilecek. KPSS sonuçları ekranı aracılığıyla adaylar yanlış ve doğru sayıları gibi tüm detaylara vakıf olabilecek. Peki, KPSS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar

2/4KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, 21 Ekim 2022 Cuma günü erişime açılacak. Geçtiğimiz sınavların açıklanma süreci göz önünde bulundurulursa, 13.30 itibariyle erişime açılması öngörülebilir.

3/4KPSS P3 NEDİR

KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

4/4KPSS P2 NEDİR

KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kpss Sonuçları#Kpss Sonuçları Sorgulama#Kpss Sorgulama