KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI (21 EKİM TIKLA-ÖĞREN) Sonuçlar: 'osym.gov.tr'de'

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KPSS sonuçları, her sene olduğu gibi yine ÖSYM'nin erişime açacağı sorgulama ekranı ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, KPSS P3 gibi puanların yanı sıra alan sınavlarında almış oldukları puanları da bu ekran üzerinden görüntüleyebilecek. KPSS sonuçları ekranı aracılığıyla adaylar yanlış ve doğru sayıları gibi tüm detaylara vakıf olabilecek. Peki, KPSS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar
KPSS sonuçları, 21 Ekim 2022 Cuma günü erişime açılacak. Geçtiğimiz sınavların açıklanma süreci göz önünde bulundurulursa, 13.30 itibariyle erişime açılması öngörülebilir.
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.