KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI (21 EKİM TIKLA-ÖĞREN) Sonuçlar: 'osym.gov.tr'de'

KPSS sonuçları, her sene olduğu gibi yine ÖSYM'nin erişime açacağı sorgulama ekranı ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, KPSS P3 gibi puanların yanı sıra alan sınavlarında almış oldukları puanları da bu ekran üzerinden görüntüleyebilecek. KPSS sonuçları ekranı aracılığıyla adaylar yanlış ve doğru sayıları gibi tüm detaylara vakıf olabilecek. Peki, KPSS sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak? İşte, o detaylar