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KPSS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? | 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM.gov.tr'de... İşte sınav sonuç tarihi!

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Sınav Sonuçları 2023#Kpss Öabt Sınav Sonuçları#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 19:18

KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağladığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), oturumları tamamlandı. Sınavın ilk ve ikinci ayağı olan ve toplamda 1 milyon 496 bin 188 adayın başvurduğu  ‘Genel Yetenek, Genel Kültür’ ve ‘Eğitim Bilimleri’ sınavlarına adaylar 23 Temmuz’da girdi. Alan Bilgisi Sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılırken, ÖABT ise 6 Ağustos 2023 tarihinde sona erdi. Yapılan değerlendirme sonrası KPSS sınav sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki, 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuç tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/5KPSS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak | 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM.gov.trde... İşte sınav sonuç tarihi

KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Lisans, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavının sona ermesiyle adayların gözü kulağı sonuç açıklamasına çevrildi. Yapılan değerlendirmelerde, bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. ÖSYM AİS ekranından ya da ÖSYM'nin mobil uygulamasından KPSS sınav sonuçları erişime açılacak. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenecekler. Peki, 2023 KPSS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre KPSS sınav sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte sınav sonuç sorgulama ekranına erişebilecek. Sınav sonuçları saati henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.

Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

 

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3/5KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2023 yılında 2023-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2023 e-YDS sonucu) kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS-1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

4/5KPSS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak | 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM.gov.trde... İşte sınav sonuç tarihi

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

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5/5KPSS SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak | 2023 KPSS Lisans, Alan Bilgisi, ÖABT sınav sonuçları sorgulama ekranı için gözler ÖSYM.gov.trde... İşte sınav sonuç tarihi

Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.

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