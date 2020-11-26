KPSS Sonuçları: 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı.. Cevap kağıtları 10 gün süre ile erişime açık olacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 25 Ekim'de uygulanan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS Önlisans sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı. Öte yandan sınava ait cevap kağıtları da adayların erişimine açıldı. İşte, KPSS Önlisans sonuç sorgulama ekranı...
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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı.. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun vatandaşların katılım sağladığı KPSS Önlisans oturumu için merakla beklenen sonuçlar açıklandı.
Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen sınava yüz binlerce memur adayı katılım sağlamıştı.
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Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar aldıkları puanlar kapsamında açılacak boş kadrolar için tercih yapabilecek.
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CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.