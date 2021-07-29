KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 KPSS sınavıyla ilgili bilgiler….
1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı için artık son hazırlıklar devam ediyor. KPSS sınav giriş belgesini edinmeye çalışan adaylar bir yandan saat ve süre bilgisini araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 KPSS sınavıyla ilgili bilgiler….
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Kamu Personel Seçme Sınavı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) kılavuzuyla sınava ilişkin detaylat paylaşıldı. Kılavuza göre adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
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Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.