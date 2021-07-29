Gündem Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 10:16 | 29 Temmuz 2021 - 10:16

KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 KPSS sınavıyla ilgili bilgiler….

1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı için artık son hazırlıklar devam ediyor. KPSS sınav giriş belgesini edinmeye çalışan adaylar bir yandan saat ve süre bilgisini araştırıyor. Peki, KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2021 KPSS sınavıyla ilgili bilgiler….