KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte sınav oturum bilgisi...

HER TEST İÇİN AYRI SORU KİTAPÇIĞI OLACAK

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi oturumlarının her birinde her test için ayrı bir soru kitapçığı, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının “soru kitapçıknumarasını” cevap kâğıdının ilgili alanına kodlayacaktır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin sorukitapçığı dağıtılıp salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır.



Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanacak bir sonraki teste ait soru kitapçıkları adaylaradağıtılacaktır. Bu sınav evrakı toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adayların sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.