KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte sınav oturum bilgisi...

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?
KPSS sınavı bu hafta sonu Alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek ve 3 oturumda tamamlanacak.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15,
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15 başlayacak.