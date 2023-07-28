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KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2023 KPSS Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika sürecek? İşte sınav oturum bilgisi...

Güncelleme Tarihi:

#KPSS 2023#KPSS Oturum Saati Ve Süresi#KPSS Alan Bilgisi Sınavı Saati 2023
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 14:50

KPSS Alan Bilgisi sınavları bu hafta sonu (29-30 Temmuz/ Cumartesi-Pazar) uygulanacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adaylar 'KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor' sorusu için araştırmalara başaladı. KPSS Lisans oturumları, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenler için düzenleniyor. 2023 KPSS Alan Bilgisi oturumları için adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki KPSS Alan Bilgisi saat kaçta ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS Alan Bilgisi testi süresi ve bitiş saati hakkında bilgiler

1/3KPSS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak 2023 KPSS Alan Bilgisi Testi kaç soru, kaç dakika sürecek İşte sınav oturum bilgisi...

KPSS saati, alan bilgisi oturumları kapsamında sorgulanıyor. Bu sene sadece lisans alanlarında düzenlenen KPSS'nin bu hafta sonu alan bilgisi oturumları gerçekleştirilecek. KPSS Alan Bilgisi sınavı 3 oturumda tamamlanacak. Peki, KPSS ne zaman, kaç dakika? KPSS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte, 2023 KPSS süresi hakkında bilgiler

2/3KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK

KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

KPSS sınavı bu hafta sonu Alan bilgisi oturumlarıyla devam edecek ve 3 oturumda tamamlanacak.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15,

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15 başlayacak.

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3/3HER TEST İÇİN AYRI SORU KİTAPÇIĞI OLACAK

HER TEST İÇİN AYRI SORU KİTAPÇIĞI OLACAK

29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak alan bilgisi oturumlarının her birinde her test için ayrı bir soru kitapçığı, tek cevap kâğıdı kullanılacaktır. Adaylar kendilerine verilen her soru kitapçığının “soru kitapçıknumarasını” cevap kâğıdının ilgili alanına kodlayacaktır. Her test için tanınan cevaplama süresi, ilgili testin sorukitapçığı dağıtılıp salon başkanının “Sınav başlamıştır.” dediği andan itibaren hesaplanacaktır.

Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanacak bir sonraki teste ait soru kitapçıkları adaylaradağıtılacaktır. Bu sınav evrakı toplama ve dağıtım işlemleri sırasında adayların sınav salonundan dışarı çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday tekrar sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.

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