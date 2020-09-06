KPSS sınav yorumları: KPSS 2020 lisans soruları zor muydu kolay mıydı?
KPSS sınav yorumları, 6 Eylül'de gerçekleşen genel yetenek-genel kültür oturumuna giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür ile başladı. Saat 10:15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü. Genel yetenek-genel kültürden oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi. Peki KPSS lisans soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte sınava giren adayların yorumları
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KPSS lisans yorumları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını tamamlayan adaylar 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. Sınav sonuçları 22.10.2020'de erişime açılacak. İşte sınava giren adayların yorumları
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KPSS YORUMLARI
kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım
Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi
Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi
Bir Kpss'nin daha sonuna gelmis bulunmaktayiz..
Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS
calısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım
2013’ten beri düzenli olarak KPSS’ye girerim. Bu kadar kazık ilk kez görüyorum. İnsan 2 tane bari yorum sorar
Güncel sorusu tam olarak nerdeydi #kpss
Ahiret sınavına hazırlık olarak kpss sınavına girdim
2020 kpss sonucu 2021 kpss’ye girmeye hak kazandım
ALES matematikte sadece iki yanlış yapan ben ve kpss matematiği çözememe rezilliğim