KPSS sınav yorumları: KPSS 2020 lisans soruları zor muydu kolay mıydı?

KPSS YORUMLARI kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım



Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi



Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretledigime göre sorun yok kpss bildigimiz gibi



Bir Kpss'nin daha sonuna gelmis bulunmaktayiz..



Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS



calısmadan kpss girdim 1-2 yanlıs anca cıkar. evet ben o surekli yuksek alan komsu kızıyım



2013’ten beri düzenli olarak KPSS’ye girerim. Bu kadar kazık ilk kez görüyorum. İnsan 2 tane bari yorum sorar



Güncel sorusu tam olarak nerdeydi #kpss



Ahiret sınavına hazırlık olarak kpss sınavına girdim



2020 kpss sonucu 2021 kpss’ye girmeye hak kazandım



ALES matematikte sadece iki yanlış yapan ben ve kpss matematiği çözememe rezilliğim