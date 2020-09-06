KPSS sınav yorumları 2020: KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?

KPSS YORUMLARI 2021 kpss bekle beni..... atanamamaya geliyorum



Kpss çok iyiydi kesin atanırım



Bugünkü kpss sınavından sonra Türkçe bilmediğimi fark ettim



KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." Teşekkürler



Kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım



Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi



Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretlediğime göre sorun yok kpss bildiğimiz gibi



Bir Kpss'nin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız..



Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS



Çalışmadan kps’ye girdim 1-2 yanlış anca çıkar. Evet ben o sürekli yüksek alan komsu kızıyım



2013’ten beri düzenli olarak KPSS’ye girerim. Bu kadar kazık ilk kez görüyorum. İnsan 2 tane bari yorum sorar



