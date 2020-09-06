KPSS sınav yorumları 2020: KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?
KPSS sınav yorumları adaylar tarafından Twitter'da gündeme geldi. Binlerde memur olma hayali kuran adayın katılım sağladığı KPSS lisans sınavı genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarına katıldı. Söz konusu sınavın ardından, " KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?" konusu adaylar tarafından tartışma konusu oldu. Bazı adaylar sınavın zor olduğunu belirtirken bazıları ise iyi puan alacaklarını dile getirdiler. İşte sınava giren adayların yorumları.
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1
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KPSS lisans yorumları ile ilgili araştırmalar hızlandı. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans başvurularını tamamlayan adaylar 6 Eylül'de genel yetenek-genel kültür sınavına girdiler. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam etti. Adaylar belirtilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. Eğitim bilimleri oturumu ise 14:45'te başladı. Adaylara 100 dakika süre verildi. Sınav sonuçları 22.10.2020'de erişime açılacak. İşte sınava giren adayların yorumları
2
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KPSS YORUMLARI
2021 kpss bekle beni..... atanamamaya geliyorum
Kpss çok iyiydi kesin atanırım
Bugünkü kpss sınavından sonra Türkçe bilmediğimi fark ettim
KPSS’den aşk dersi niteliğinde olan cümle: "Oysa bencil bencilce sever, zalim zalimce. Toni Morisson'un da dediği gibi sevgi asla sevenden daha iyi değildir." Teşekkürler
Kpss de alp duygu buket funda caner emin arasından hangisinin uykusuzluk çektiğini bulabilmek için 20 dk uğraştım
Kpss matematik yüzümüzü güldürmedi
Gene iki şık arasında kalıp yanlışı işaretlediğime göre sorun yok kpss bildiğimiz gibi
Bir Kpss'nin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız..
Soran olursa öldü deyin atanamadı demeyin #KPSS
Çalışmadan kps’ye girdim 1-2 yanlış anca çıkar. Evet ben o sürekli yüksek alan komsu kızıyım
2013’ten beri düzenli olarak KPSS’ye girerim. Bu kadar kazık ilk kez görüyorum. İnsan 2 tane bari yorum sorar
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Güncel sorusu tam olarak neredeydi #kpss
Ahiret sınavına hazırlık olarak kpss sınavına girdim
2020 kpss sonucu 2021 kpss’ye girmeye hak kazandım
ALES matematikte sadece iki yanlış yapan ben ve kpss matematiği çözememe rezilliğim
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.