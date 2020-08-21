KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS lisans sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan lisans giriş belgeleri adaylar tarafından bekleniyor. Devlet kadrolarına girmeyi bekleyen lisans mezunu adaylar, ilk oturumu 6 Eylül'de yapılacak olan KPSS lisans sınavına, sınav giriş belgeleriyle katılım sağlayacak. KPSS lisans sınav belgesi ÖSYM AİS ekranından T.C kimlik numarası ve aday şifresiyle alınacak. Söz konusu sınava günler kala gözler ÖSYM'dan yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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2020 KPSS lisans sınav giriş belgesi için adaylar ÖSYM'dan yapılacak açıklamalara kilitlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları , Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere farklı tarihlerde yapılacak olan KPSS lisans sınavı eylül ayında tamamlanacak. Sınavın ilk oturumu 6 Eylül'de gerçekleşecek. Sınav belgelerinin açıklanacağı tarih henüz belli olmazken ÖSYM'den yapılacak açıklamanın sınava bir hafta 10 gün kala yapılması bekleniyor.
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KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.