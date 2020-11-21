Eğitim Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 00:24 | 21 Kasım 2020 - 00:24

KPSS sınav yeri sorgulama: KPSS ortaöğretim kaç dakika sürecek ve saat kaçta başlayacak?

KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi, söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından hafta sonu uygulanacak olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavına adaylar sınav giriş belgesi ile katılım sağlayacak. KPSS ortaöğretim sınavı yerleri https://ais.osym.gov.tr adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, KPSS ortaöğretim kaç dakika sürecek? İşte, sınav yeri sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılar.