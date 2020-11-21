KPSS sınav yeri sorgulama: KPSS ortaöğretim kaç dakika sürecek ve saat kaçta başlayacak?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi, söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından hafta sonu uygulanacak olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavına adaylar sınav giriş belgesi ile katılım sağlayacak. KPSS ortaöğretim sınavı yerleri https://ais.osym.gov.tr adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Peki, KPSS ortaöğretim kaç dakika sürecek? İşte, sınav yeri sorgulama ve konuyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru işlemleri yapılan 2020 KPSS ortaöğretim için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan sınav, saat 10.15'te yurt genelinde gerçekleşecek. 130 dakika sürecek olan 2020 KPSS ortaöğretim sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınav belgeleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alınacak. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?
22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
4
Abone Ol
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
5
Abone Ol
SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.