KPSS sınav tarihi: 2021 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM açıklaması!

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.



Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.