KPSS sınav tarihi: 2021 KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ÖSYM açıklaması!
2021 KPSS sınav tarihi adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı KPSS sınavı farklı oturumlar halinde düzenlenecek. 8 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar, söz konusu sınava ağustos ayında katılmaya başlayacaklar. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT soruları adayların alanlarına göre yöneltilecek. Gözler şimdi KPSS sınav yerlerinde. Peki, KPSS ne zaman yapılacak ve sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, sınav giriş belgesi ve sınav tarihi hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS sınav giriş belgesi ve sınav tarihi temmuz ayı ile beraber adayların odaklandığı konulardan oldu. Kamuda memur olma hayali kuran lisans mezunu adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik etaplarının tarihine yoğunlaştı. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek. Söz konusu sınavın giriş belgeleri ise henüz yayınlanmadı.
2
KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM 2021 sınav takvimine göre 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.
3
KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav yerleri ve giriş belgesini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlayan ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibariyle yayımlaması bekleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
4
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
5
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.