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Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 10:35 | 

KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. 130 dakika sürecek KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 sorudan oluşan ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testleri uygulanacak. Peki, KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS ortaöğretim sınavı 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenleniyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.

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KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınavda çıkan soruların yayınlanacağı tarih oldu. KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları aralık ayında açıklanacak. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyenler adaylar, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı araştırıyor. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen her sınav gibi KPSS ortaöğretim sınavının soruları ve cevapları da online sistem üzerinden erişime açılacak.

3KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

KPSS soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.

4KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

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