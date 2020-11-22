KPSS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte KPSS ortaöğretim sınav sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim sınavına giren adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınavda çıkan soruların yayınlanacağı tarih oldu. KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları aralık ayında açıklanacak. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyenler adaylar, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı zamanı araştırıyor. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen her sınav gibi KPSS ortaöğretim sınavının soruları ve cevapları da online sistem üzerinden erişime açılacak.