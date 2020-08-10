KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olur 2020? KPSS lisans sınav tarihi
KPSS sınav giriş yerleri, söz konusu sınava kısa süre kala gündeme geldi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2020 KPSS lisans sınavı öncesi, giriş belgelerini adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden alacaklar. İlk oturumu 6 Eylül'e yapılacak sınava günler kala gözler sınav yerleri ile ilgili yapılacak olan son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak 2020? İşte, KPSS sınav tarihi ve sınav yerleriyle ilgili merak edilenler.
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1
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2020 KPSS lisans sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT olmak üzere farklı oturumlar halinde tamamlanacak. 13 Temmuz'da başvuruları tamamlanan KPSS lisans sınavından önce sınav belgeleri yayınlanacak. Adaylar T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle sınav belgelerini alacaklar. Sınav yerlerinin KPSS tarihinden 10 gün önce açıklanması bekleniyor.
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KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KPSS LİSANS SINAVI TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.