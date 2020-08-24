KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor!

ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS giriş belgesi ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, 'KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte, o konuya dair bazı bilgiler....