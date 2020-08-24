KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? KPSS sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), devlet kurumlarında personel olmak isteyen adayların katılımıyla eylül ayında düzenlenecek. Sınava kısa zaman kala, 2020 KPSS sınav giriş yerleri de adayların gündemine gelmeye başladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
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ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS giriş belgesi ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, 'KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. İşte, o konuya dair bazı bilgiler....
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KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.
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Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.