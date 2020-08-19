KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Dikkatler ÖSYM açıklamasında
KPSS sınav giriş yerleri, kamu personeli olabilmek adına sınava girecek olan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS sınav giriş yerleri bilgisine göre hangi salon ve okulda sınava gireceklerini görebilecek olan adaylar, buna göre sınav motivasyonlarını tam olarak sağlamış olacak. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS sınav giriş yerleri için araştırmalar devam ediyor. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması bekleniyor.
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Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.