KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Dikkatler ÖSYM açıklamasında

KPSS sınav giriş yerleri için araştırmalar devam ediyor. KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler