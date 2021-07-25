KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2021 KPSS sınav tarihleri

Devlet memuru olmak için sınava girecek olan adayların bilgi ve yeteneklerinin sorgulandığı KPSS’de heyecan dorukta. Her yıl memur adaylarının yoğun ilgi gösterdiği sınava, bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor.



Peki, KPSS sınav yerleri belli oldu mu? İşte, 1 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek olan KPSS sınav yerleri ile ilgili ayrıntılar…