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Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 16:10 | 

2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Eylül'de yapılacak 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavına giriş belgeleri kurumun internet adresinde yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. İşte, KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2020 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adayların sınava hangi okullarda gireceğini öğrenecekleri sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.

KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYIN

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN
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KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

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