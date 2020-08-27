2020 KPSS sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2020 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Adayların sınava hangi okullarda gireceğini öğrenecekleri sınav giriş belgeleri erişime açıldı.