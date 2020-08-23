KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.