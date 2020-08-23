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Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 11:19 | 

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

6 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS lisans sınavı öncesinde en çok araştırılan konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. KPSS lisans sınavı için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol ediyor. Peki, KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav yerleriyle ilgili son durum…

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Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları , Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı 6 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Adayların sınav anında yanında bulundurması gereken belgelerden biri de KPSS sınav giriş belgesi. Belgede yer alan sınav yerinde KPSS’ye girecek olan adaylar, günler öncesinden sınav merkezini merak etmeye başladı. Söz konusu belgelerin sınava 10 gün kala adayların erişimine açılması bekleniyor.

2KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3KPSS LİSANS TAKVİMİ
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KPSS LİSANS TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

4KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

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